Referência na RMC, Artur Nogueira celebra adesão do Pacto Global pelo Clima e Energia

Adesão foi oficializada no 3° Encontro Municipal dos ODS nesta quarta-feira (05), na Câmara Municipal

Em prol de um futuro mais verde, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Comissão Municipal de Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria de Meio Ambiente, deu mais um passo crucial na luta contra as mudanças climáticas com a adesão ao Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM). O documento foi assinado pelo prefeito Lucas Sia (PL).

A iniciativa foi oficializada no 3° Encontro Municipal dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Agenda 2030, que aconteceu nesta quarta-feira (05), no Plenário da Câmara Municipal. A adesão marcou a Semana do Meio Ambiente 2024 com o tema “Cidade Viva e Amiga da Natureza”.

Compuseram a frente de honra da cerimônia a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi; o vereador e líder de governo, Melinho Tagliari; o presidente da Comissão Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Jurandir Silvério; a secretária de Gabinete da prefeita de Francisco Morato (SP), Cleide Amorim; e a secretária de Gabinete – ODS AGENDA 2030 de Francisco Morato (SP) e representante do Pacto de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM), Rosemeire Rodrigues.

REFERÊNCIA NA RMC

Com a adesão, Artur Nogueira se tornou referência na Região Metropolitana de Campinas (RMC) na luta contra as mudanças climáticas. Campinas, até então, era a única cidade da região a fazer parte do Pacto.

Além disso, Artur Nogueira se une a uma rede global de mais de 11.000 cidades em 100 países comprometidas com a implementação de políticas públicas que combatam as mudanças climáticas e seus impactos.

COMISSÃO MUNICIPAL

Jurandir Silvério, presidente da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável – AGENDA 2030, destaca a importância do momento. “Temos ao longo desses três anos de existência em Artur Nogueira desenvolvido projetos, ações e enviado sugestões a todas as esferas governamentais e à sociedade civil para criar e aumentar a sustentabilidade ambiental, social e outras práticas públicas e civis para que possamos (enquanto seres humanos e habitat) amenizar qualquer interferência que atrapalhe a vida na Terra e que tenhamos políticas públicas que atendam satisfatoriamente a todos”, comentou.

Vale destacar que a adesão ao Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia vai além de um compromisso ambiental. Ela abre portas para o município acessar treinamentos, orientações e até mesmo financiamentos a fundo perdido para investir em ações que combatam as mudanças climáticas e promovam o desenvolvimento sustentável.