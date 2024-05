Reflexões diárias para percorrer a trilha da vida na presença do Criador

Foto: Felipe Paz

“Caminhando com Deus Pai”, devocional do teólogo e mestre em Ciências da Religião Magno Paganelli, é um convite ao estudo da Palavra

Mais do que um projeto de leitura anual das Escrituras, o lançamento Caminhando com Deus Pai tem como objetivo ser uma fonte motivadora para que o leitor desenvolva o hábito de dedicar um momento do dia ao aprofundamento dos textos bíblicos. Nesta obra, o teólogo, mestre em Ciência da Religião, doutor e pós-doutor em História Social, Magno Paganelli, propõe ir além do devocional.

Os versículos, reflexões e orações presentes no livro devem ser o ponto de partida para o estudo da Palavra. Cada página é um convite diário para buscar outras análises do contexto da passagem apontada ou textos paralelos indicados na Bíblia. A partir destas leituras, os cristãos encontram mensagens de força, fé e esperança, além de lições valiosas para enfrentar os obstáculos da vida.

Não raro vemos pessoas questionando o fato de serem cristãs

e passarem por determinadas provações e lutas pelas quais aparentemente os ímpios não passam.

A oração dessas pessoas revela que o questionamento existe e que a causa de suas lutas é o próprio Deus.

Pois estão certas. O Senhor realmente permite atravessarmos por provações a fim de moldar a imagem de seu Filho em nós.

(Caminhando com Deus Pai, pg. 116)

A obra, que conta ainda com espaço para anotações, promete ser um ponto de conexão e comunhão diária com o Senhor. Os 365 dias de entrega e reflexão das Escrituras serão também os 365 passos rumo ao encontro com o Pai. A proposta é que, ao encerrar este livro, o leitor consiga ter discernimento sobre os planos do Criador não apenas para ele, mas também para a família, o trabalho, a comunidade, entre outras áreas da vida.

Com quase 40 títulos publicados, meio milhão de exemplares vendidos e mais de 30 anos de experiência como editor e escritor, Magno Paganelli acumula sete prêmios da Associação Brasileira de Editores Cristãos (ASEC) e ocupa a cadeira número 10 da Academia Paulista Evangélica de Letras (APEL). Com o lançamento Caminhando com Deus Pai, o autor marca também a estreia do selo cristão da Citadel, Acaz Editorial.

FICHA TÉCNICA

Título: Caminhando com Deus Pai

Subtítulo: Reflexões e orações diárias para estar mais próximo do Criador

Autor: Magno Paganelli

Editora: Citadel Grupo Editorial

Selo: Acaz Editorial

ISBN: 978-6550474447

Dimensões: 16 x 23cm

Páginas: 384

Preço: R$ 41,90 (eBook)

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Magno Paganelli é pós-doutor (EACH/USP) e doutor em História Social (FFLCH/USP), mestre em Ciências da Religião (Mackenzie) e bacharel em Teologia. É professor e coordenador da Linha de Pesquisa em História do Pentecostalismo, no Centro de Pesquisa Pentecostal (CPP/FAESP), e membro do GT Oriente Médio e Mundo Muçulmano (GTOMMM/CNPq) ligado à Universidade de São Paulo. Com 30 anos de experiência como editor e escritor, acumula sete prêmios nas duas funções, em uma carreira com quase 40 livros publicados e meio milhão de livros vendidos. Ocupa a cadeira no 10 na Academia Paulista Evangélica de Letras (APEL).

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.

