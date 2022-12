Reforma Administrativa do governo Sia atende diferentes categorias e é aprovada por unanimidade

O Projeto de Lei Complementar (PLC) da Prefeitura de Artur Nogueira para

a Reforma Administrativa foi aprovado, nesta segunda-feira (19), pelos

vereadores. A iniciativa para valorizar o funcionalismo público busca

adequar e modernizar a estrutura administrativa municipal, que há anos

está deficitária e inadequada. O PLC foi aprovado por unanimidade na

Casa de Leis.

Lucas Sia (PSD) pontua que a mudança atende às recomendações do

Tribunal de Contas (TCE-SP), assim como ao Ministério Público do

Estado de São Paulo (MPSP) e informações dispostas no artigo 37 da

Constituição Federal. Ele ainda frisa que o PLC não onera os cofres

públicos e atende a centenas de servidores de diversas categorias.

“As mudanças não prejudicam o aspecto financeiro do nosso município,

ou seja, excluímos alguns cargos e criamos outros, assim os valores

neutralizam os impactos financeiros sobre a folha de pagamento”, exclama

o chefe do Poder Executivo.

E acrescenta, “a presente reforma administrativa visa otimizar a

articulação e dinamismo dos serviços desenvolvidos no âmbito da

Prefeitura Municipal, no intuito de sempre valorizar os seus servidores

e a população nogueirense.

O documento 029/2022 dispõe sobre a criação, extinção, mudança de

referência e de nomenclatura, de carga horária entre cargos públicos

efetivos e em comissão, além de alterações em funções

gratificadas.

CATEGORIAS VALORIZADAS

De acordo com o Executivo Municipal, centenas de cargos receberam

adequações e foram beneficiados, sobretudo aqueles servidores que

recebem menos de R$1.800.

Entre os funcionários que receberam reajuste salarial (mudança de

referência) estão agente de apoio escolar (20), agente de trânsito

(15), agente de vigilância sanitária (2), ajudante geral (65),

atendente de unidade de saúde (3), auxiliar de departamento (112),

auxiliar de laboratório (8), auxiliar de mecânica (1), auxiliar de

topógrafo (2), coletor de lixo (2), contador (1), coveiro (8),

cozinheira (110), enfermeiro (8), escriturário (12), frentista (2),

gari (35), inspetor de alunos (32), jardineiro (12), motorista (40),

motorista de ambulância (35), oficial de escola (6), padeiro (1),

procurador jurídico (4), recepcionista (20), regente (1), secretário

de escola (20), servente de limpeza (115), telefonista (9), tesoureiro

(1), tratorista (8), vigia de patrimônio (15) e zelador (1).

A menor referência passou de 16 para 20. E duas novas secretarias foram

criadas, de Desenvolvimento Econômico; e de Comunicação.

VOTOS FAVORÁVEIS

Aprovaram o projeto de Lei os vereadores Adalberto Di Labio (PSD),

Anderson Henrique Teles dos Reis (PSDB), Cícero Francisco de Oliveira

(PSB), Dailton Silva Barbosa (Republicanos), Irineide Barbosa Aragão

(PSB), José Pedro de Jesus Paes (PSD), José Sebastião Barbosa

(Patriota), Luiz Fernando Dias (União Brasil), Marcelo de Oliveira

Ribeiro (União Brasil), Maria José Pereira do Amaral Hunglaub (PTB),

Milton Barbosa Santos (Solidariedade) e Reinaldo Amélio Tagliari

(União Brasil).