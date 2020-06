Reforma da Piscina ‘Paulo Cesar Cescon’ é oficialmente entregue – Itapira

Foi oficialmente entregue no último sábado, 30, a reforma da Piscina Pública ‘Paulo Cesar Cescon’, que fica no Centro de Lazer ‘Hideraldo Luiz Bellini’. A solenidade contou com a presença de algumas autoridades e de nadadores que fizeram demonstrações.

A piscina tem 25 x 12 metros, recebeu troca de encanamentos e revestimentos e agora conta com aquecedor solar. A reforma contemplou também os vestiários, sala dos professores, sala de materiais, recepção, casa de máquinas, pintura geral de todo espaço e serviço de jardinagem.

Durante a pandemia, as atividades na piscina continuam suspensas – assim como em todos os equipamentos esportivos –, mas assim que a situação for normalizada a Secretaria de Esportes e Lazer disponibilizará a agenda de horários de aulas para inscrições dos interessados.