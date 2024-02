Reforma da Praça CEU, no Istor Luppi, foi iniciada

Iniciada no fim de janeiro, a obra de reforma no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), também conhecida como Praça CEU, no Istor Luppi, já avança com fechamento com gradil em toda a extensão do equipamento, troca do telhado do prédio e colocação de canaletas para escoamento de água pluvial.

“Esse espaço é compartilhado pelas secretarias de Cultura e Turismo, Promoção Social e Esportes e Lazer e abriga diferentes tipos de atividades voltadas para os moradores da região. Nosso objetivo com essa obra é oferecer um espaço mais adequado para todas essas práticas e aumentar ainda mais a oferta de ações”, disse o Prefeito Toninho Bellini.

A fase atual da obra contempla a demolição da pista de skate para construção de área de eventos, reforma do piso intertravado e execução da estrutura para fechamento lateral da quadra poliesportiva. O projeto prevê também a reforma de toda a parte elétrica e hidráulica, instalação de piso cerâmico, reforma da quadra com instalação de telha para fechamento lateral e pintura do piso, plantio de grama no pátio externo, instalação de playground em madeira, pintura geral dos prédios e instalação de câmeras de monitoramento.

O investimento é de R$ 792.973,50 e os recursos financeiros são do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal. A empresa TKS Construtora Comércio e Locações LTDA foi a vencedora do processo de licitação e é a responsável pela obra que tem término previsto para o fim do mês de agosto.