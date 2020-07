Reforma do Centro de Valorização do Trabalho é iniciada

Foi iniciada recentemente a reforma do Cento de Valorização do Trabalho (CVT), localizado no bairro São Benedito. A obra contempla novo telhado e novas instalações elétricas.

Os recursos financeiros utilizados são do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e a empresa responsável pela obra é a BB Lima Construções e Comércio Eireli.