REFORMA TRIBUTÁRIA GERA ALERTA EM PAULÍNIA E VEREADORES BUSCAM MINIMIZAR AS POSSÍVEIS PERDAS

Nesta terça-feira (06), vereadores de Paulínia se reuniram no plenarinho da Câmara Municipal para discutirem as possíveis perdas que o município sofrerá com a Nova Reforma Tributária.

Durante a reunião os economistas convidados, Dr. José Augusto Gaspar Ruas e o Dr. Saulo Cabello Abouchedid puderam esclarecer dúvidas referentes as transições que devem acontecer nos próximos anos e quem vão impactar o município negativamente.

A reforma muda critérios para repartir os recursos. Sendo assim, num primeiro diagnóstico, foi apresentado que a cidade poderá perder 68,4% na receita, um valor estimado de R$ 1 bilhão/ano, até o fim da transição da Nova Reforma.

Segundo os especialistas, os próximos 4 anos será de extrema importância para que o executivo tome medidas e elabore estratégias a curto e médio prazo, a fim de tentar minimizar os danos que podem afetar diretamente os serviços hoje oferecidos na cidade.

Os especialistas indicam que Paulínia tem duas formas de se reorganizar, a primeira aumentando a alíquota ou investindo no crescimento econômico, porém não poderá mais oferecer benefícios visando atrair novas empresas.

A ideia é que a perda da receita seja diluída ao longo de 50 anos e que o município vá em busca de compensações, bem como o seguro receita, oferecido pelo governo.

“Precisamos antes de tudo entender os efeitos dessa transição e depois compreender o grande desafio que temos pela frente. Paulínia vai sofrer muito, mas estamos em buscas de mecanismos que diminuam essas perdas” explica Fabio Valadão, vereador que criou a comissão de estudos econômicos no legislativo paulinense.

Os vereadores Alex Eduardo, Fabio Valadão e Flávio Xavier que fazem parte da Comissão, custearam os estudos do próprio bolso e informaram que a apresentação da conclusão dos estudos da Reforma Tributária logo será disponibilizada para toda a população e ainda será realizada uma audiência pública pós carnaval.

Além dos vereadores, o encontro contou com a presença do Secretário de Finanças, Nicholas Andrews Baccarin, a Secretária de Recursos Humanos, Beatriz Anacleto, o Chefe de Gabinete da Secretaria de Negócios da Receita Petras Piccinato Perez e demais assessores parlamentares.

O documento oficial da Comissão Especial de estudo, foi protocolado junto ao Diretor Legislativo Rodrigo Quaiatti, vereadores e assessores que colaboraram para a elaboração o projeto.

Texto: Gabinete Ver. Fabio Valadão

Jornalista: Graziela Fávaro