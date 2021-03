Região de Campinas inicia fase emergencial com 11 cidades abaixo da média de isolamento em SP

Estado teve média de 43% na segunda-feira, 15, somente três cidades da região ultrapassaram indicador. Meta do governo é alcançar pelo menos 50% para reduzir circulação do vírus.

A região de Campinas (SP) iniciou a fase emergencial do Plano SP com índice de isolamento social inferior ao da média do estado em 11 cidades, incluindo a metrópole. Entre os 15 municípios monitorados na segunda-feira (15), três superaram a taxa de 43% considerada a partir o levantamento geral do governo, enquanto Jaguariúna (SP) atingiu exatamente este patamar.

Monte Mor (SP) é a única cidade que ultrapassou o indicador de 50%, um dos objetivos propostos pelo Centro de Contingência do Coronavírus para tentar reduzir a circulação do vírus.

Na prática, a fase emergencial significa uma ampliação das restrições já estipuladas na fase vermelha, até então a mais restritiva do Plano SP para as atividades econômicas no enfrentamento à Covid-19. Ela vai até 30 de março e impõe “toque de recolher”, veta celebrações religiosas coletivas e ainda estabelece mudanças em 14 atividades econômicas para diminuir circulação de pessoas.

Isolamento social na região

Americana: 40%

Amparo: 41%

Artur Nogueira: 47%

Campinas: 38%

Estado de São Paulo: 43%

Hortolândia: 39%

Indaiatuba: 42%

Itapira: 41%

Jaguariúna: 43%

Mogi Guaçu: 42%

Mogi Mirim: 46%

Monte Mor: 53%

Paulínia: 39%

São Paulo: 42%

Sumaré: 37%

Valinhos: 40%

Vinhedo: 41%

O infectologista André Bueno defende maior adesão da população ao isolamento social, com propósito de conter aumentos de casos e mortes, além da pressão por leitos de UTI.

“Ideal mesmo seria acima de 70%, mas a gente nunca teve. Se a gente tiver um patamar adequado, acima de 50%, aí talvez isso possa ajudar. Aí a gente vai ver, de fato, depois de duas, três semanas de medida, redução de casos e número de internações”, ressaltou.

Como é feito o monitoramento?

O monitoramento inteligente é feito com base em dados cedidos pelas operadoras Vivo, Claro, Oi e Tim. O governo do estado destaca que o sistema analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social.