Região de Campinas tem 450 mil eleitores em situação irregular

A falta de justificativa para a ausência no 1º turno das eleições 2022 deixou 450,2 mil eleitores da região de Campinas (SP) em situação irregular perante a Justiça Eleitoral, segundo o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo (TRE-SP). As estatísticas reúnem dados das 31 cidades da área de cobertura do Regional sobre quem deixou de apresentar explicações até 1º de dezembro para não ter votado em 3 de outubro. Saiba abaixo as consequências e o que fazer se você está nesta situação.