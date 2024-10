Registrar a marca é dormir mais tranquilo

Muitas vezes me perguntam: “Devo ou não registrar minha marca?” Fico até repetitivo, mas minha resposta sempre é SIM: deve registrar no INPI.

Vou destacar alguns pontos para defender essa resposta. Antes mesmo de abrir sua empresa, faça uma pesquisa sobre o nome que deseja usar. Se estiver liberado, solicite seu registro junto ao INPI. Isso vale tanto para produtos quanto para serviços. Se a pesquisa indicar que já existe um registro, mude o nome imediatamente. E sabe por que é essencial iniciar o procedimento de registro da marca o quanto antes? Porque o processo todo pode levar até 3 anos para ser concluído!

Assim que o processo termina, a empresa terá o direito de uso exclusivo da marca em território nacional, o que permite trabalhar sossegado, sem concorrência no seu nome dentro do seu segmento. Vale ressaltar que o uso exclusivo é para serviços ou produtos de mesma natureza. Ou seja, se você registrar “Doces”, não haverá proteção para uma eventual marca “Tubulações”, pois as áreas de atuação são diversas e não há qualquer colisão.

A possibilidade de uso exclusivo traz segurança para o empreendedor e é um ponto essencial para evitar preocupações futuras com o seu negócio. Ao registrar a marca, o empreendedor evita a enorme dor de cabeça que é precisar alterar a sua marca após já ter se estabelecido no mercado. O trabalho para alavancar uma marca não é fácil; são dias, meses e anos para conquistar o consumidor e se transformar em sinônimo de qualidade e confiança.

Um bom exemplo disso é a empresa conhecida como Sodiê Doces. Seu primeiro nome era Sensações Doces, e ela precisou mudar devido à existência do registro Sensação Doces no INPI. A loja Desfile de Mogi Mirim, anteriormente chamada de Passarela, e o Buffet Santa Cruz, da cidade de Formiga, também tiveram que alterar seus nomes após ações demonstrando a exclusividade de marcas registradas. Poderia citar diversas empresas como exemplos, apenas para mostrar a importância do registro da sua marca.

Hoje, o consumidor se relaciona cada vez mais com as marcas de forma próxima, através de WhatsApp, Google, redes sociais e afins. Não há mais grandes distâncias entre o consumidor e a marca. Registrando a marca, nenhum empreendedor precisa, após tanto esforço, alterar, da noite para o dia, o nome e repetir todo o trabalho que teve para alavancar sua marca.

Além disso, a perda de tempo e dinheiro são fatores que devem ser poupados, especialmente no estágio inicial de um empreendimento. Essa dor de cabeça pode ser evitada por meio do registro da marca.

E já que mencionei dinheiro, uma marca registrada é muito mais valorizada, demonstrando força e segurança para possíveis interessados em investir no seu negócio. Se tiver dúvidas, envie um e-mail para nelson@theodorojr.com.br que eu respondo. Pense nisso e boa semana!