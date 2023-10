Reinauguração: Rodoviária Municipal tem nova sala de espera para passageiros

Um espaço amplo, confortável e aconchegante. Estas são as características da nova Sala de Espera da Rodoviária Municipal “Dr. Antônio José Franco de Campos”. Localizada no piso superior do terminal, com acesso direto às plataformas de embarque e desembarque de passageiros, a área ladeada por vitrais também ganhou ambientes específicos para o entretenimento infantil e de leitura, televisor, ar climatizado, além de 50 poltronas doadas pela Sabó. A reforma no local, realizada por servidores da Prefeitura, ainda contemplou reparos e manutenção nas redes elétricas e hidráulicas, bem como a pintura de todo o espaço, incluindo os corrimões da escadaria e rampa de acesso à sala de espera.

A reinauguração desta ampla estrutura ocorreu nesta quarta-feira (4), e contou com a participação do prefeito Paulo Silva, acompanhado pelos vereadores João Victor Gasparini e Luzia Cristina Cortes Nogueira. Responsável pela gestão do terminal rodoviário, o secretário de Mobilidade Urbana Leandro Bordignon também recepcionou os secretários de Assistência Social, Cristina Puls; de Cultura e Turismo, Luiz Dalbo e de Serviços Municipais, Ernani Gragnanello. As apresentações musicais foram realizadas pela Banda Lyra Mojimiriana.

RECONHECIMENTO

No momento da cerimônia, os passageiros que aguardavam os ônibus aprovaram a iniciativa da Prefeitura. Jorge Paulo considerou positiva a reinauguração do hall. “Estrutura maravilhosa, o que é muito bom para os passageiros. Ficou um local apropriado e adequado. A cidade merece”. Roberta Toso também elogiou o serviço. “Muito legal. Bem interessante pois dá apoio e suporte ao passageiro. Durante a chuva há a proteção, e no momento de calor tem o ar condicionado”, frisou. Davi Correia destacou a segurança. “Gostei da estrutura e ficou melhor para a segurança dos passageiros. Ficou um lugar bem iluminado e isso é bom para todos nós”, explicou.

PLATAFORMAS

A identificação das plataformas de embarque e desembarque também recebeu novo registro numérico. Além disso, as empresas de ônibus que atendem o município – Viação Cometa, Viação Santa Cruz, Expresso Gardênia e ViaSol – foram realocadas nas plataformas que passam a vigorar da seguinte forma:

Plataformas 3 e 4: ViaSol

Plataformas 5 e 6: Viação Cometa

Plataformas 7, 8, 9 e 10: Viação Santa Cruz

Plataforma 11: Expresso Gardênia

Plataformas 1, 2 e 12: Serviços de apoio

De acordo com a equipe técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana, a alteração se faz necessária, pois algumas linhas interestaduais passaram a utilizar os ônibus double decker, popularmente conhecidos como “ônibus de dois andares”. Nestes casos, apenas as plataformas 1 e 2 possuem a altura necessária para a parada destes veículos. Antes, estas duas plataformas eram utilizadas pela ViaSol.