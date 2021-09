Rematrícula em escolas estaduais de Artur Nogueira tem prazo ampliado

Foi prorrogado o prazo para realização da rematrícula e novas matrículas da rede pública estadual de ensino, para ingresso em 2022. Os responsáveis legais dos estudantes ou alunos com mais de 18 anos podem realizar o processo de rematrícula online até 24 de setembro, pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED).

Como realizar a rematrícula e a inscrição para matrícula

Para realizar o processo, acesse o link clicando aqui, dentro do ambiente virtual, siga este caminho: Área do responsável > Gestão escolar > matrícula>rematrícula.

Presencialmente a rematrícula pode ser feita em qualquer unidade escolar estadual.

Os candidatos a uma vaga nas escolas públicas estaduais, que ainda não possuem matrícula na rede, poderão efetuar a inscrição clicando aqui , ou ainda, em qualquer unidade escolar da rede pública ou postos do Poupatempo.

Para efetuar a inscrição é necessário apresentar os documentos pessoais do estudante e do responsável (RG e CPF), o e-mail do responsável, o comprovante de residência, o histórico escolar e o comprovante de vacinação do aluno atualizado.

Após realizar a inscrição, o estudante terá sua documentação analisada e será alocado na unidade escolar mais próxima a sua residência, com vaga disponível e ensino adequado a sua necessidade. É obrigatório possuir um e-mail para realizar o processo.

O resultado da matrícula estará disponível a partir do dia 19 de novembro, e pode ser consultado Clicando aqui