Renan Teixeira lança a música “Calcinha de renda”

Nesta quarta-feira (21), o cantor Renan Teixeira lança a música “Calcinha de renda”. A faixa, que é a primeira a ser lançada do primeiro EP da carreira do artista, é uma composição de Avellar, e teve a produção musical de Fábio Miranda. O single ganhou um clipe que contou com a direção de vídeo de Rafael Gandara. No clipe, vale destacar a belíssima participação da Miss Goiás 2022, Denise Araújo. “Calcinha de renda” já está disponível nas principais plataformas de distribuição digital.

Calcinha de renda:

https://www.youtube.com/watch?v=OI7fY9rtqZg

Plataformas digitais:

https://lnk.fu.ga/renanteixeira_calcinhaderenda

RENAN TEIXEIRA

Natural de Indaiatuba, cidade do interior do Estado de São Paulo, Renan Teixeira iniciou o contato musical nas festas familiares que sempre eram movidas ao som ao vivo dos tios ou karaokê. Com 12 anos, ganhou um violão da mãe. O instrumento se tornou seu brinquedo favorito o acompanhando em todos os lugares. Em 2005, quando assistia ao show de uns amigos, foi convidado a dar uma “palhinha” junto com o seu irmão e depois disso formaram uma dupla que durou 12 anos.

Sempre como segunda voz, Renan nunca imaginou cantar sozinho, até que, em 2017, seu irmão teve a oportunidade de ingressar em outro ramo e não conseguiu conciliar sua nova empreitada com os shows. Nesse período, Renan também parou de cantar e trabalhou como vendedor por dois anos. A vontade de cantar falou mais alto e, em 2019, após tentar ser segunda voz de alguns amigos, Renan Teixeira se arriscou como cantor solo. E, passou a viver da música, cantando em casas de shows e eventos corporativos.

No final de 2021, conheceu sua atual empresária, Iza Pereira. No início de 2022, assinou contrato e passou a fazer parte da Guerreiro Produções Artísticas. Desde então, vem sendo feito um trabalho para consolidar sua carreira.