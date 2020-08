Renovação de sinalização de trânsito alcança avenida Santo Antônio

A Secretaria de Mobilidade Urbana iniciou nesta segunda-feira (3) a renovação da sinalização horizontal da avenida Santo Antônio, na região central. A ação tem o objetivo de reordenar o trânsito em uma das principais vias da cidade, garantindo mais segurança motoristas e pedestres.

Dentre as melhorias, destacam-se o reforço nas faixas de pedestre, vagas de estacionamento, indicações de sentido de via e sinalizações adequadas à mobilidade de cadeirantes.

Os trabalhos na região são uma continuidade do plano de implementação de nova pintura de solo em diversas ruas do Município, iniciado há cerca de três semanas em toda extensão da avenida Adib Chaib e com previsão de seguir até o bairro Santa Cruz.