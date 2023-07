Renovias dá dicas de segurança para quem vai pegar a estrada nas férias escolares

O período de férias escolares é um dos mais aguardados, especialmente pelas crianças. Isso porque é o momento de reunir a família e aproveitar o período sem aulas para viajar. Mas, quem vai pegar a estrada nos próximos dias para curtir as férias de julho, deve estar atento às recomendações de segurança.

A primeira recomendação da Renovias é com o planejamento da viagem. Traçar rotas, avaliar os trajetos, planejar pontos de parada para descanso, são apenas algumas das atitudes que podem garantir uma viagem tranquila.

Mas, além do planejamento, fazer a revisão do veículo antes de pegar a estrada é essencial. “Faça a revisão veicular antes de sair de casa. Isso é essencial para que a sua viagem não tenha nenhum contratempo. Verifique as condições dos freios, óleo, água, calibragem dos pneus, além de faróis e lanternas. Só depois disso é que você pode iniciar a sua viagem com segurança”, comentou o coordenador de tráfego, Alexandre Bueno.

Para quem vai viajar com crianças, o uso das cadeirinhas e do cinto de segurança é indispensável:

– Para bebês de até 1 ano: Bebê conforto instalado de costas para o banco dianteiro.

– Para crianças de 1 a 4 anos: Cadeirinha elevatória com ajuste para o cinto de segurança.

– Para crianças de 4 a 7 anos: Assento elevatório em conjunto com o cinto de segurança de 3 pontas.

Vale ressaltar que o cinto de segurança é obrigatório para pessoas a partir de 1,45m, inclusive no banco traseiro.

DIREÇÃO DEFENSIVA

Respeitar os limites de velocidade, estar atento à sinalização e manter distância segura do veículo à sua frente são atitudes essenciais para quem quer seguir viagem tranquilo. “O motorista deve ter atenção total na rodovia e evitar distrações. Só assim será possível garantir uma viagem de férias segura para toda a família”, comentou Alexandre Bueno.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.