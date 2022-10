Renovias e Instituto CCR comemoram Dia Internacional da Música com o apoio a projetos de fomento à cultura

Neste sábado, dia 01 de outubro, é celebrado o Dia Internacional da Música. A data entrou para o calendário de comemorações mundiais em 1975, instituída pela Unesco, através de seu órgão consultivo International Music Council – IMC (Conselho Internacional de Música em tradução direta) cujo objetivo é o de promover a paz e a amizade entre os povos com o auxílio da música.

A Renovias, por meio do Instituto CCR, apoia iniciativas de fomento à cultura através de projetos como o Cinejazz, um espetáculo cênico-musical no qual as fronteiras entre música, teatro, cinema e dança se quebram, culminando em um diálogo extremamente poético e delicado.

O Cinejazz, projeto patrocinado pela Renovias desde 2018, mescla cenas clássicas de filmes à interpretação cuidadosa de grandes canções. Musicalmente, o projeto oferece uma viagem musical pela produção cinematográfica, da era dos grandes musicais à contemporaneidade.

Para a Gerente de Responsabilidade Social do Instituto CCR, Jéssica Trevisam, iniciativas como o Cinejazz ajudam a transformar a vida das crianças e jovens. “Por meio desses projetos apoiados pelo Instituto CCR, queremos oferecer acesso à cultura para todas as pessoas e, desta forma, a transformação social nas comunidades.”

Desde que foi iniciado, o projeto cênico-musical chegou a seis comunidades, atingindo milhares de pessoas, de crianças a idosos, impactadas pela iniciativa. O público também contou com estratégias de ampliação de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com tradução simultânea para libras e reservas exclusivas de lugares.

Durante os próximos três meses os projetos apoiados pela Renovias e Instituto CCR oferecerão mais 3 apresentações com entradas gratuitas e disponíveis para o público em geral.