Renovias entrega 145 antenas corta-pipas em Mogi Guaçu e reforça cuidados em soltar pipas no período de férias

Concessionária orienta motociclistas, pedestres e ciclistas sobre riscos e instala de forma gratuita acessório que protege contra linhas de cerol

Um total de 145 antenas corta-pipas instaladas e 160 panfletos orientativos distribuídos a motociclistas, ciclistas e pedestres. Esse foi o saldo de mais uma ação educativa realizada pela Renovias na manhã desta terça-feira (22/07), em Mogi Guaçu, a segunda promovida pela concessionária em uma semana, alertando sobre os riscos de soltar pipas em rodovias e proximidades da rede de energia elétrica. No último dia 16, a Renovias organizou a mesma ação na cidade de Mococa-SP, município que integra a sua malha viária.

A ação contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Departamento de Trânsito de Mogi Guaçu, além de funcionários da Elektro, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região.

Por mais de 1h30, dezenas de motociclistas comparecem à sede do Samu, local da ação, para receber as antenas corta-pipas instaladas por equipes de Operações da Renovias. A oportunidade serviu também para que o público pudesse conversar com porta-vozes da concessionária e receber panfletos orientativos, com dicas para o momento da soltar pipas: não subir em lajes e telhados e procurar espaços abertos, como campos de futebol, parques e praças.

“É fundamental conscientizar a comunidade sobre os riscos envolvidos na soltura de pipas nas rodovias, especialmente nas proximidades da rede elétrica. Nossa ação educativa não apenas visa alertar sobre esses perigos, mas também promover práticas seguras que garantam a proteção de todos — motociclistas, ciclistas e pedestres. Estamos comprometidos em criar um ambiente onde as pessoas possam se divertir de maneira segura e responsável, mas preservando a vida de quem trafega pelas ruas e rodovias”, ressaltou Alberto Correa Junior, Gerente de Operações da Renovias.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.