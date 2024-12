Renovias espera fluxo de 547 mil veículos durante Operação Natal

Movimento mais intenso de saída para o feriado deve ser entre hoje e amanhã, no sentido interior

A Renovias prevê movimento de 547. 584 veículos nas rodovias que fazem a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas e o sul de Minas Gerais, durante a Operação Natal. Ao longo de todo o feriado, as equipes da concessionária atuarão com foco em garantir as condições de fluxo e prestar atendimento aos motoristas com agilidade e eficiência.

De acordo com Alexandre Bueno, coordenador de tráfego da Renovias, é preciso que o motorista, antes de pegar a estrada, fique atento aos horários de pico e à manutenção veicular. “Para ter uma viagem segura e sem transtornos, o motorista precisa estar em dia com a revisão do carro. Férias tranquila, é uma viagem sem problemas”, comentou.

Ele orienta os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso. Na saída, estão previstos maiores movimentos no sentido interior, hoje (20/12) das 16h às 20h e amanhã (21/12) das 8h às 13h. No retorno, é esperada concentração de veículos no sentido capital, quarta-feira (25/12) das 16h às 20h.

O Centro de Controle Operacional da Renovias monitora 24 horas por dia toda sua malha viária por meio de modernos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego. O cliente que precisar de atendimento pode entrar em contato direto com a concessionária pelo Disque Renovias, a partir do número 0800 055 9696 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia. Condições de tráfego podem ser acessadas no site da concessionária: www.renovias.com.br

Movimento AFASTE-SE

A Concessionária recomenda aos motoristas que, ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro. Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando a estes profissionais, condições mais seguras para realizar suas atividades.