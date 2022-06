Renovias inicia campanha de doação de roupas, em parceria com a Gerando Falcões

Que tal doar roupas e ser solidário com o próximo? Este é o objetivo da Campanha Gerando Novos Caminhos, iniciativa que foi iniciada neste mês e segue até o dia 31 de julho, em uma parceria entre Renovias, Instituto CCR, e a ONG Gerando Falcões.

A campanha tem como objetivo estimular as doações de peças de roupas em bom estado, nos pontos de coleta da ação. Para realizar a doação, basta levar a um dos postos de arrecadação, que você confere ao final deste texto.

A iniciativa mobiliza colaboradores da concessionária, além da participação dos clientes de rodovias para a prática da solidariedade e da ação voluntária. A proposta é engajar os colaboradores e os clientes da concessionária, garantindo a transformação social e contribuindo para a geração de renda de jovens participantes da Gerando Falcões.

As peças arrecadadas na campanha serão encaminhadas para o Bazar da Gerando Falcões, que irá disponibilizar as roupas em seu e-commerce e lojas físicas, gerando renda aos jovens do projeto e formação cidadã, além de contribuir com a economia circular. O valor de vendas é revertido em programas de transformação nas periferias e favelas. Conheça o trabalho do Bazar: www.bazar.gerandofalcoes.com

SERVIÇO – PONTOS DE COLETA PARA AS DOAÇÕES

SEDE ADMINISTRATIVA

Renovias | Rodovia SP-340, km 161, sentido Sul – Mogi Mirim

PRAÇAS DE PEDÁGIO

Praça de Jaguariúna | Rodovia SP-340, km 123

Praça de Estiva Gerbi | Rodovia SP-340, km 192

Praça de Casa Branca | Rodovia SP-340, km 221

Praça de Mococa | Rodovia SP-340, km 254

Praça de Pinhal | Rodovia SP-342, km 191

Praça de Águas da Prata | Rodovia SP-342, km 240

Praça de Aguaí | Rodovia SP-344, km 219

Praça de São João da Boa Vista | Rodovia SP-344, km 230

Praça de Itobi | Rodovia SP-350, km 252

ÁREA DE DESCANSO

Rodovia SP-340, km 151, sentido Sul – Mogi Mirim

BASES OPERACIONAIS

Base SAU Holambra | Rodovia SP-340, km 140, sentido Norte

Base SAU Mogi Guaçu | Rodovia SP-340, km 175, sentido Sul

Base SAU Aguaí | Rodovia SP-340, km 200, sentido Norte

Base SAU Casa Branca | Rodovia SP-340, km 238, sentido Norte

Base SAU Mococa | Rodovia SP-340, km 257, sentido Norte

Base APH Espírito Santo do Pinhal | Rodovia SP-342, km 191, sentido Oeste

Base SAU São João da Boa Vista | Rodovia SP-344, km 223, sentido Leste

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.