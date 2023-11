Renovias participa de simulado de acidente na Faculdade Franco Montoro, em Mogi Guaçu

As equipes de Tráfego e de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) da Renovias participaram, na manhã desta quarta-feira (8), de um simulado de acidente envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. O simulado aconteceu às 9h, nas dependências da Faculdade Municipal Franco Montoro, em Mogi Guaçu, em parceria com a coordenação do curso de medicina.

“O simulado de acidente é essencial para que possamos avaliar o nosso trabalho e corrigir pontos que sejam necessários para garantir eficiência, agilidade e excelência no atendimento”, explicou o coordenador de tráfego da Renovias, Alexandre Bueno da Silva.

O treinamento teve como finalidade promover a integração dos profissionais que realizam atendimentos de emergência – como as equipes da concessionária do Corpo de Bombeiros e SAMU – evidenciando aos futuros médicos, como é a dinâmica de atendimento em uma situação real de acidente.

“Além de ser uma possibilidade de treinarmos as nossas equipes, o exercício simulado em parceria com a Franco Montoro, agrega muito ao aprendizado dos futuros médicos”, ressalto o médico da Renovias, Eli Paulo Colombo Filho.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br

