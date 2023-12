Renovias prevê fluxo de 425 mil veículos durante a Operação Ano Novo

A Renovias inicia, a partir de 0h de sexta-feira (29), a Operação Ano Novo, que será realizada até as 23h59 do dia 1º de janeiro de 2024. Durante esse período, são esperados 425 mil veículos, que devem passar por pelo menos uma das cinco rodovias administradas pela concessionária e que fazem a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas e o Sul de Minas.

Somente pela praça de pedágio de Jaguariúna (SP-340) – a mais movimentada da região – devem passar pela pista norte (sentido Campinas/sul de Minas Gerais), na saída para o Réveillon, cerca de 128 mil veículos. Já pela pista Sul (sentido Interior/Capital) são estimados 70 mil veículos.

Os motoristas que pegarão a estrada das 17h às 20h de sexta-feira (29) e das 9h às 14h de sábado (30) deverão estar atentos, pois estes serão os horários de fluxo mais intenso. Na volta, no primeiro dia do ano, a concessionária prevê que o fluxo maior deverá acontecer das 14h às 20h.

Durante a Operação Ano Novo, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também amplia as ações educativas e a fiscalização com bafômetros para coibir infrações.

Os usuários que trafegam pelas rodovias da Renovias têm auxílio 24 horas das equipes de atendimento pré-hospitalar e mecânico. Basta acionar o Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias, pelo telefone 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.