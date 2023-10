RENOVIAS PREVÊ FLUXO DE 550 MIL VEÍCULOS DURANTE FERIADO DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Durante todo feriado os motoristas que trafegarem pelas rodovias

administradas pela Concessionária terão atendimento gratuito, 24h por

dia.

A Renovias prevê fluxo de 550 mil veículos nas rodovias que fazem a

interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas

Gerais, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de

outubro.

Os horários de fluxo mais intenso estão previstos para acontecer das

16 às 20 horas no dia 11 (quarta-feira) e das 9 às 14 horas no dia 12

(quinta-feira). O fluxo mais intenso no retorno será no dia 15

(domingo), das 14 às 20 horas.

Somente pela praça de pedágio de Jaguariúna, estima-se a passagem de

mais de 150 mil veículos na saída para o feriado prolongado.

Diante da movimentação intensa prevista para os próximos dias, a

Concessionária já possui um Plano Operacional Especial. Além de toda

estrutura operacional permanente – 19 câmeras de monitoramento, 30

viaturas operacionais e 510 Telefones de Emergência (callbox) – a

Renovias vai disponibilizar 5 viaturas extras para os atendimentos,

sendo 1 ambulância, 2 guinchos leves, 1 veículo de inspeção e 1

viatura de intervenção rápida.

Para alertar os motoristas sobre os cuidados ao dirigir em períodos de

grande movimentação nas rodovias, os painéis de mensagens variáveis

exibirão mensagens de segurança ao longo de todo o feriado.

MOVIMENTO AFASTE-SE

Neste feriado, a Concessionária recomenda aos motoristas que ao

perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas

rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for

possível e seguro. Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em

até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. O

objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas

rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras

para realizar suas atividades.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Renovias monitora todo o

sistema viário, em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária. O

Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) da Renovias está à

disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055

9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro.

Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site

www.renovias.com.br.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito

das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi

Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350

(Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do

Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária

administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias

do Governo do Estado de São Paulo.