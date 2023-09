Renovias prevê fluxo de 732 mil veículos durante o feriado prolongado da Independência

O feriado de 7 de setembro deve ser de movimento intenso nas rodovias da região. Muita gente deve pegar a estrada a partir de quarta-feira (6) à noite, especialmente, na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340).

Quem pretende viajar para o litoral, deve pegar a pista Sul, sentido capital. Já quem pretende descansar no Circuito das Águas ou no Sul de Minas Gerais, deve trafegar pela pista Norte, sentido interior. Há ainda o movimento de turistas vindos de todo o Brasil para prestigiar a Expoflora, a maior feira de plantas e flores da América Latina, em Holambra. O principal acesso à Cidade das Flores é pela SP-340, por isso, a movimentação maior deve ocorrer em torno das 9h, e no retorno para casa, depois das 19h.

A Renovias estima que cerca de 732 mil veículos trafeguem pelo trecho sob concessão, durante todo o feriado prolongado. Somente no trecho entre Campinas e Jaguariúna, são esperados 53 mil veículos na saída para o feriado, e outros 53 mil no retorno.

Os horários de maior movimento na saída para o feriado são na quinta-feira (7), das 8h às 14h e, na volta, domingo (10), das 15h às 21h.

OPERAÇÃO FERIADO

Diante da movimentação intensa prevista para os próximos dias, a Concessionária já possui um Plano Operacional Especial. Além de toda estrutura operacional permanente – 19 câmeras de monitoramento, 30 viaturas operacionais e 510 Telefones de Emergência (call box) – a Renovias vai disponibilizar 4 viaturas extras para os atendimentos, sendo 1 ambulância, 2 guinchos leves e 1 veículo de inspeção.

Para alertar os motoristas sobre os cuidados ao dirigir em períodos de grande movimentação nas rodovias, os painéis de mensagens variáveis exibirão mensagens de segurança ao longo de todo o feriado.

DICAS DE VIAGEM

Vale relembrar algumas dicas de segurança para que a viagem com a família ou com os amigos ocorra de forma tranquila e sem imprevistos.

– Atente-se à manutenção do veículo, especialmente, os cuidados com pneus, freios, faróis, limpadores de para-brisa, nível de água, óleo do motor e combustível.

– Certifique-se de que todos os ocupantes do veículo estejam utilizando o cinto de segurança.

– Não utilize o celular enquanto estiver dirigindo. Qualquer distração no trânsito pode causar acidentes com graves consequências.

– Se estiver com sono, pare em algum posto de serviço e descanse antes de seguir viagem.

Todas as equipes da Renovias estarão de plantão para dar o suporte necessário ao usuário, durante o feriado. O Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) também está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 0559696 ou usar um dos fones de emergência.

Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 km. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.