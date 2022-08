Renovias promove ação de orientação para ciclistas, em Casa Branca e Águas da Prata

O Dia do Ciclista é comemorado no próximo dia 19 de agosto e, por conta disso, a Renovias fará uma ação especial de orientação no próximo domingo (21). A ação acontecerá, simultaneamente, nas bases da PMR (Polícia Militar Rodoviária) na SP-342, Km 235+110 (pista Oeste), em Águas da Prata e na SP-340, Km 238 (pista Norte), em Casa Branca, com a finalidade de orientar os condutores das bicicletas sobre cuidados na hora de sair para o “pedal”.

A ação será realizada no domingo (21), a partir das 8h. Serão distribuídos folhetos com os cuidados que os ciclistas deverão ter ao pedalar nas rodovias, além da entrega de brindes, como squeezes, adesivos e coletes refletivos.

“Pedalar no acostamento da rodovia é perigoso. Então, queremos alertar os ciclistas, uma vez que a atenção deve ser redobrada. É fundamental que eles utilizem os equipamentos de segurança, como capacete e adesivos refletivos, além de vestir roupas claras e jamais trafegar pela pista, onde a velocidade dos demais veículos é muito superior a velocidade deles”, alerta o coordenador de tráfego da Renovias, Alexandre Bueno da Silva.

No período de 1º de janeiro a 31 de julho deste ano, a Renovias registrou 12 acidentes envolvendo ciclistas em toda sua malha viária, 55% a menos do que o total de acidentes (27) no mesmo período do ano passado. “A concessionária realiza ações orientativas e a sinalização adequada nos trechos mais utilizados pelos ciclistas, mas é fundamental que eles tomem os cuidados necessários, principalmente em trechos urbanos, como acessos de entrada e saída de veículos”, acrescenta Alexandre Bueno da Silva.

PEDALE COM SEGURANÇA!

Sempre use capacete

Utilize retrovisores e buzina

Adesivos refletivos ajudam a tornar a bicicleta mais visível

Vista roupas apropriadas e com cores claras

Trafegue no mesmo sentido dos veículos

Redobre a atenção nas entradas e saídas das rodovias

Ao pedalar em grupo, mantenha fila indiana e nunca em pares

Não use fones de ouvido e mantenha-se sempre atento ao fluxo de veículos

Jamais pegue rabeira ou vácuo

Siga sempre pelo acostamento junto ao gramado lateral e jamais trafegue na pista

O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.

SERVIÇO

Ação de orientação aos condutores de bicicletas

ÁGUAS DA PRATA: 21/08 (domingo) – 8h às 10h – Base PMR, Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), Km 235+110 (pista Oeste)