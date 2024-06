Renovias reforça cuidados com neblinas ao trafegar pelas rodovias

Com a chegada do período mais frio e seco do ano, é comum a formação de neblinas em diversos trechos das rodovias. Para alertar os motoristas sobre os cuidados necessários ao dirigir sob influência desse efeito climático, a Renovias vai reforçar as orientações que chamam a atenção para a prudência dos motoristas ao trafegar com a visibilidade comprometida.

Folhetos com orientações para o motorista dirigir sob neblina serão distribuídos nos próximos dias, na área de descanso de caminhoneiros, localizada no km 151 da rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340). Os Painéis de Mensagem Variável (PMVs) também exibirão dicas de condução segura em condições climáticas adversas.

O gerente de Operações da Renovias, Alberto Correia Junior, ressalta os cuidados que devem ser maiores para quem dirige à noite e no início das manhãs. “Estes são os períodos mais frios em que a incidência de neblina pode ser maior. Nestas condições, o motorista deve trafegar com o farol baixo aceso para não ofuscar mais a visibilidade”, orienta.

Diante da pouca visibilidade provocada pela neblina, as principais orientações são:

– Reduzir gradualmente a velocidade

– Manter maior distância do veículo que segue à frente.

– Evitar o embaçamento dos vidros, acionando a ventilação, o ar-condicionado ou abrindo levemente as janelas. Para limpar os vidros, utilize o limpador de para-brisa e desembaçador e evite usar as mãos.

“Outra atitude equivocada dos motoristas é acionar o pisca-alerta com o veículo em movimento. Esta é uma ação que pode provocar acidentes, pois os carros que vêm atrás podem pensar que há um carro parado na pista e frear bruscamente”, alerta o gerente de Operações.

Caso a visibilidade esteja totalmente prejudicada e o condutor não se sinta seguro para seguir viagem, a recomendação é nunca estacionar o veículo em locais de risco, procurando parar em um local seguro, distante da rodovia, preferencialmente em postos de serviço ou bases da concessionária.

Confira os principais pontos com potencial para incidência de neblina nas rodovias da região:

Rodovia SP-340

Km 134 ao 137 – em Jaguariúna

Km 145 ao 149 – entre Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim

Km 166 ao 170 – entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu

Km 202 ao 206 – em Aguaí

Rodovia SP-350

Km 248 ao 250 – em Itobi

Km 256 ao 257 – em São José do Rio Pardo

Rodovia SP-215

Km 33 ao 34 – em Vargem Grande do Sul

Km 37 ao 38 – em Vargem Grande do Sul

Km 44 ao 46 – em Casa Branca

Rodovia SP-342

Km 208 ao 212 – em Espírito Santo do Pinhal

Km 238 ao 239 – em Águas da Prata

Rodovia SP-344

Km 208 ao 210 – em Aguaí

Km 219 ao 222 – em São João da Boa Vista

Km 228 ao 230 – em São João da Boa Vista

Vale ressaltar que a incidência de neblina nos pontos acima ocorre em poucos dias do ano e a densidade não resulta em maiores limitações ou obstruções de visão para os motoristas.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.