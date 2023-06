Renovias traz inovação em equipamento destinado a resgatar vítimas presas em ferragens

Instrumentos elétricos reduzem em até 15 minutos o tempo de atendimento e aumentam sobrevida do acidentado. Facilidade de manuseio aumenta a performance das equipes no salvamento veicular.

Foto: divulgação do fabricante

A Renovias implementou em suas viaturas operacionais novos conjuntos de desencarceradores que reduzem, em até 15 minutos, o tempo de atendimento às vítimas presas em ferragens. Trata-se de cortadores, alargadores e expansores (cilindros) que funcionam 100% à bateria e são mais eficientes que os modelos anteriores à combustão e com reservatórios de fluidos.

A inovação se dá não só pelo funcionamento à bateria, que é ambientalmente sustentável, mas pelo alto nível de desempenho ergonômico oferecidos aos profissionais que atuam nas rodovias conferindo mais rapidez, agilidade e segurança no salvamento em veículos.

“Todas as atividades que envolvem o uso de equipamentos ou dispositivos de retirada de portas de veículos, vidros, cortes de ferragens, destombamento de veículos, dentre outros, ficam sob a responsabilidade das Equipes de Tráfego. Com a agilidade na atividade de desencarceramento, garantimos o acesso imediato dos profissionais de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para atendimento às vítimas, aumentando as chances de salvamento”, comenta o coordenador de tráfego, Alexandre Bueno.

TREINAMENTO

As equipes de tráfego da Renovias já passaram por duas etapas de treinamento com a empresa Holmatro, fabricante dos novos desencarceradores. Na próxima terça-feira (6), as equipes participam de uma atividade prática no SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) de Aguaí para testar a eficácia dos novos equipamentos e aperfeiçoar as técnicas de manuseio.

Para o coordenador de operações da Renovias, Alberto Correia Junior, a inovação tem como foco a vida dos clientes das rodovias. “Este equipamento possui a mais avançada tecnologia do mundo em relação a ferramentas de salvamentos em veículos. A redução no tempo de atendimento para casos de vítimas presas em ferragens pode significar maior chance de salvar a vida”, destaca.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros