Representantes de Defesas Civis da RMC estiveram reunidos em Itatiba

A Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil promoveu no último dia 14 de de’zembro, nas dependências do Auditório do Paço Municipal de Itatiba, a Reunião de Trabalho da Região Metropolitana de Campinas, Bragança Paulista e aglomerado de Jundiaí.

Na ocasião estiveram participando do encontro um representante de cada Município. “Nesta semana teve início oficialmente o verão, estação em que registramos fortes chuvas que causam alagamentos, inclusive com ventos fortes que derrubam árvores e causam muitos estragos, é importante estarmos prontos para bem atender nossa população”, destacou o coordenador da Defesa Civil de Pedreira, engenheiro Eduardo Pazini.

Em situações de desastre, as atividades de primeiro atendimento são de responsabilidade do Governo Municipal e os órgãos e setores da Administração Municipal devem colocar à disposição da Defesa Civil, todos os meios e recursos disponíveis para o bom desempenho de suas diversas ações.

Para acionar a Defesa Civil de Pedreira basta ligar para o telefone: 153.