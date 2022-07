RESERVATÓRIOS PASSARÃO POR PROGRAMA PREVENTIVO DE HIGIENIZAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Mogi Mirim dará início ao programa de limpeza e higienização dos reservatórios do município. Nesta primeira etapa, os dois reservatórios da Estação de Tratamento de Água (ETA I), localizada no Loteamento Residencial do Bosque, passarão pela limpeza. O trabalho preventivo, que já é realizado periodicamente pela autarquia, visa garantir a boa qualidade da água que é distribuída para toda a população urbana de Mogi Mirim.

A operação de limpeza está prevista para ser iniciada na terça-feira (26). Os reservatórios que receberão o tratamento de higienização têm capacidade total de seis mil litros de água, divididos em duas células cada. Segundo o cronograma de trabalho, a limpeza será feita em uma célula por vez, tendo um dia de pausa para início da limpeza do segundo reservatório, a fim de evitar prejuízos ao abastecimento da cidade.

O trabalho foi objeto de licitação na modalidade menor preço global e teve como vencedora a empresa TAFF Serviços Especializados, de São Paulo. O custo total do serviço é de R$34.000,00.