Residência tem início de incêndio no Jardim Pedra Branca em Santo Antônio de Posse

No início da tarde desta quinta-feira, 26, uma residência no Jardim Pedra Branca, teve um princípio de incêndio em um cômodo do imóvel.

Vizinhos acionaram a Policia e o Corpo de Bombeiros para conter as chamas, rapidamente chegaram ao local.

O motivo do incêndio ainda é desconhecido e traremos mais informações a qualquer momento.