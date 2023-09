Residencial Prefeito Adalberto Bergo na Vila Esperança: Uma Década de Espera Prestes a Terminar

Da Redação

Parceria entre Prefeitura e Governo Federal leva a conclusão das 144 unidades do programa Minha Casa Minha Vida em Santo Antônio de Posse

Em Santo Antônio de Posse, uma ansiedade palpável toma conta da população local. O motivo? O aguardado Residencial Prefeito Adalberto Bergo, composto por 144 unidades habitacionais, que está prestes a se tornar uma realidade após mais de uma década de expectativa. Este empreendimento é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo Federal, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com a Caixa Econômica Federal como agente financiador.

As obras do Residencial Prefeito Adalberto Bergo tiveram início em 28 de março de 2013, e desde então, a comunidade local tem aguardado com grande expectativa pela entrega das unidades dos apartamentos. A espera prolongada gerou ansiedade entre as famílias contempladas, mas segundo informações da Prefeitura Municipal, o empreendimento encontra-se agora em sua fase final, trazendo uma luz ao fim do túnel para todos os envolvidos.

A previsão oficial é que as unidades sejam entregues à população em novembro deste ano. Como parte do processo de preparação para a entrega, estão sendo realizadas reuniões com as famílias beneficiadas com o objetivo de atualizar cadastros e realizar o sorteio dos blocos dos apartamentos. Este procedimento é uma etapa crucial para garantir a transparência e a imparcialidade na alocação das moradias.

A espera de mais de uma década por esse sonho da casa própria está finalmente chegando ao fim. A comunidade local aguarda com grande expectativa a entrega das unidades do Residencial Prefeito Adalberto Bergo, e a esperança de ter um lar digno e seguro se tornar mais palpável a cada dia. Como novembro está se aproximando, a Vila Esperança está prestes a receber não apenas moradias, mas também um símbolo de perseverança e cooperação entre a Prefeitura Municipal, o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal.

Estaremos acompanhando as etapas dessa entrega para atualizarmos nossos leitores.