Residencial Primavera em Holambra: O Primeiro Townhouse da Região

Holambra, conhecida como a “Cidade das Flores” e famosa por suas tradições holandesas, está prestes a receber uma inovação no mercado imobiliário que promete unir o charme das casas com a segurança dos condomínios: O Residencial Primavera, o primeiro empreendimento no estilo Townhouse da região.

Com previsão de entrega para fevereiro de 2024, o Residencial Primavera é um projeto moderno e bem localizado, que promete atender às demandas dos moradores em busca de conforto, segurança e design contemporâneo. Sob a visão do arquiteto e proprietário da Misorelli Arquitetura & Design, Sergio Augusto Alves Misorelli, o empreendimento foi concebido em 2019 e aprovado em 2021, com a construção realizada pela Addvent Engenharia e incorporação da Lopes Camargo Empreendimentos Imobiliários.

O Estilo Townhouse: Uma Nova Tendência

O conceito de Townhouse é uma tendência que tem ganhado força no mercado imobiliário brasileiro. A palavra é uma combinação de “town” (cidade) e “house” (casa), e essa forma de moradia já é amplamente conhecida no exterior. O sucesso do estilo se deve à sua capacidade de unir a privacidade e o espaço de uma casa com a segurança e as facilidades de um condomínio.

Townhouse é um novo conceito de moradia em comunidade, que busca conforto, praticidade e compartilhamento de “facilitys”, sem prejuízo da individualidade.

Esta proposta amplamente utilizada em cidades como Nova York, Amsterdam, Londres, Milão, Tokio, São Paulo e em diversas outras, pois, de acordo com o sistema de implantação urbanístico mundial, o centro destes municípios oferecem produtos e serviços necessários para seus habitantes, podendo fazer tudo à pé, e na contrapartida disto as áreas desta malha urbana disponíveis se tornam onerosas para uma edificação única, como subproduto desta equação surgiram as townhouses, também conhecidas como “smart villages”.

Dos diferenciais, podemos elencar:

As unidades individualizadas possuem ambientes confortáveis, modernos e com todos os recursos necessários para se viver com tranquilidade.

Outra característica forte, no caso, diz respeito à implantação onde a preocupação é que todos os ambientes sejam banhados de sol o dia inteiro, além de amplas janelas.

Conforto térmico e acústico é um grande diferencial deste caso, onde paredes duplas com isolamento qualificam o empreendimento.

Tecnologia é a palavra de ordem, que neste caso o empreendimento está embarcado de muita tecnologia visando aumentar a qualidade de vida de quem habita o espaço.

Outro diferencial, bastante marcante, está no último pavimento, chamado de “solarium”, e que de fato possibilita o uso de um espaço gourmet ou simplesmente uma área intima para contemplação e individualização de cada unidade.

No caso do Residencial Primavera em Holambra, a proposta é oferecer aconchegantes sobrados de três pavimentos com uma série de benefícios para os moradores. O projeto inclui uma ampla sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia e lavabo no piso térreo, além de uma varanda com vista para o jardim de área comum do condomínio e um quintal privativo nos fundos.

No segundo pavimento, há três dormitórios, sendo uma suíte e um banheiro adicional, proporcionando conforto para toda a família. Já o terceiro pavimento abriga um terraço gourmet com pergolado em madeira, banheiro, pia e churrasqueira, além de instalações elétricas e hidráulicas para uma jacuzzi, criando um espaço ideal para momentos de lazer e descontração.

Tecnologia e Qualidade nos Detalhes

Os acabamentos do Residencial Primavera são de alta qualidade, com pisos em porcelanato, granitos e metais da marca Deca. O empreendimento também oferece paredes duplas com isolamento termoacústico, infraestrutura para ar condicionado, instalação de painéis solares e aquecedor a gás de passagem.

O condomínio conta com uma série de recursos tecnológicos, como portaria autônoma com câmera e fechadura eletrônica, portal de acesso com controle remoto, espaço delivery para receber encomendas com segurança, central de gás com medidores individualizados e infraestrutura de CFTV para monitoramento externo. Além disso, há duas tomadas para carros elétricos e uma tomada para bicicletas elétricas, atendendo às necessidades dos moradores preocupados com sustentabilidade.

Futuros Projetos e Compromisso com a Qualidade

Segundo Sergio, a Misorelli Arquitetura & Design planeja lançar nos próximos meses mais dois produtos voltados para moradia, atendendo tanto a baixa renda quanto a média renda. A empresa, com 44 anos de experiência e mais de 3 milhões de metros quadrados projetados, tem um histórico de mais de 1.000 projetos concluídos, e o Residencial Primavera em Holambra representa um marco na região.

Uma Parceria de Sucesso

O Residencial Primavera é o resultado de uma parceria entre três empresas respeitadas no setor: a construção está a cargo da Addvent Engenharia, o projeto e design são da Misorelli Arquitetura & Design, e a incorporação fica por conta da Lopes Camargo Empreendimentos Imobiliários. Com anos de experiência e um histórico impressionante de projetos bem-sucedidos, essa equipe promete oferecer aos moradores do Residencial Primavera uma experiência de moradia incomparável.

Com um design moderno e funcional, tecnologia de ponta e um compromisso com a qualidade, o Residencial Primavera promete ser uma opção de moradia diferenciada para quem busca viver em um ambiente seguro, confortável e cheio de charme em Holambra. O empreendimento abre as portas para uma nova forma de viver, combinando o melhor dos dois mundos: a tranquilidade de uma cidade pequena e o conforto de uma casa moderna.