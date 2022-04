Respeito é tema central da peça “Tem Palhaço no Trânsito”

Projeto cultural e educativo, com patrocínio da Renovias, fez espetáculos de conscientização para alunos de escolas da rede púbica

A peça “Tem Palhaço no Trânsito”, que faz parte do projeto cultural do Circo Teatro Sem Lona, teve 15 apresentações gratuitas, com patrocínio da Renovias, nas cidades de Aguaí, Águas da Prata, Holambra, Mococa e Mogi Mirim durante o mês de março. O objetivo foi orientar e ensinar, de forma lúdica, as principais regras de trânsito e as medidas de segurança que devem ser respeitadas para manter a integridade de todos e evitar acidentes.

Divertida e nada monótona, a peça vai esmiuçando as principais regras de trânsito, que devem ser respeitadas tanto pelo motorista quanto pelo pedestre. Regras como, por exemplo, atravessar a rua na faixa de pedestres, respeitar as sinalizações e utilizar o cinto de segurança, são algumas das dicas presentes no espetáculo.

Além de conscientizar os pedestres e futuros motoristas a observarem as leis de trânsito, o espetáculo visa estimular o respeito mútuo e orientar as crianças como se comportarem nas ruas e avenidas. A peça é uma realização do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura.

Ao final do espetáculo, os estudantes puderam se desafiar em um jogo de perguntas e respostas, através de tablets que foram instalados nos locais de apresentação, escolhendo as alternativas corretas para as perguntas relacionadas ao dia a dia no trânsito.

