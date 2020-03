Restaurante Casa Bela abre serviço de delivery em Holambra

Referência gastronômica na cidade, o restaurante antecipou a proposta de trabalhar também com sistema de delivery para já prestar o atendimento aos clientes. O menu disponível no delivery traz novos pratos e inclui alguns dos mais tradicionais, como os croquetes holandeses. Há disponibilidade também de marmitex. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone (19) 3802-8040 ou pelo WhatsApp (19) 99322-9579.

Um dos mais tradicionais restaurantes de Holambra, o Casa Bela – que funciona há 25 anos no boulevard da Rua Dória Vasconcelos, no Centro da cidade – já tinha em seus planos para 2020 a instauração do sistema de delivery para atender os seus clientes. Com a decretação da quarentena para a contenção da contaminação pelo novo coronavírus, o serviço foi ntecipado e já está em pleno funcionamento.

Inicialmente, o delivery atenderá aos 15 mil moradores do município de Holambra. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone (19) 3802-8040 ou pelo WhatsApp (19) 99322-9579. O restaurante funciona de segunda-feira a domingo. Entre segunda e quarta e aos domingos e feriados, o atendimento é das 11h às 22h; às quintas, das 11h às 23h; e às sextas e aos

sábados, das 11h à meia-noite.

“O serviço de entregas já era uma demanda dos clientes e acabou sendo antecipado para que as pessoas possam ser atendidas em suas casas. Muito embora não tenha sido identificado nenhum caso de contração do vírus pela ingestão de alimentos, nós elevamos ainda mais os procedimentos de higiene e estamos seguindo todos os protocolos sugeridos para o setor de alimentação”, explica o chef Pablo Schoenmaker.

Temporariamente o atendimento presencial foi suspenso para maior segurança também dos funcionários, que tiveram suas escalas de trabalho redimensionadas para a garantia dos empregos. “Somos uma grande equipe. Somos uma grande família. Todos estão colaborando para que os transtornos, nessa época, sejam os menores possíveis. Cada um está colaborando como pode e sabemos que, juntos, superaremos esse grande desafio”, diz.

CARDÁPIO

As opções do cardápio delivery incluem massas, carnes, aves, peixes e saladas e receitas típicas holandesas. Entre as novidades, estão pratos leves e convencionais a preços cessíveis, como o frango grelhado com arroz com duas opções de acompanhamento – feijão e fritas ou creme de milho (R$ 32,00). Para quem preferir peixes, as opções são a tilápia grelhada (com arroz e legumes ao alho e óleo) ou servida em iscas (com arroz, feijão e molho tártaro) e o salmão grelhado ao molho curry (R$ 36,90 cada). Novas receitas à base de

filé-mignon e picanha também estão disponíveis, bem como as massas (penne, espaguete ou talharim). Os preços variam de R$ 26,00 a R$ 36,90.

Quem quiser uma refeição mais barata e rápida pode optar pelo marmitex (R$ 14,00), com três opções de carnes que variam diariamente: bovina, de ave ou suína/peixe (estas últimas são

oferecidas em datas alternadas). As tortas tradicionais do Casa Bela são opções para sobremesa e custam R$ 9,00. O restaurante tambémestá entregando chope artesanal produzido pela cervejaria Holambier, instalada na cidade. A embalagem com um litro custa R$ 15,00 e a com dois litros, R$ 25,00.

LOJAS DO GRUPO CASA BELA

O grupo Casa Bela é formado, além do restaurante, pelas lojas Casa Bela Decorações, Casa Bela Modas e Holambra By Designers. As três lojas suspenderam temporariamente o atendimento presencial, respeitando as determinações das autoridades municipal e estadual.