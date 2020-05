Restaurante Casa Bela amplia serviço de Delivery para três cidades da região

Considerando as solicitações de seus clientes e a proximidade entre as cidades vizinhas, o restaurante Casa Bela – um dos mais tradicionais de Holambra –ampliou o atendimento de entrega de refeições para três cidades da região. A população de Artur Nogueira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse está sendo atendida com os deliciosos e tradicionais pratos do menu que passeia entre culinária brasileira e tipicamente holandesa. Existe até a opção de delivery de happy hour com a sugestão de porções, como o tradicional croquete holandês e chope artesanal Holambier, em apoio ao cervejeiro local. A embalagem com um litro custa R$ 15,00 e, a com dois litros, R$ 25,00.

Os pedidos devem ser feitos pelo telefone (19) 3802-8040 ou pelo WhatsApp (19) 99322-9579. O restaurante funciona de segunda-feira a domingo. Às segundas, o atendimento é das 11h às 14h30 e, de terça a domingo e nos feriados, das 11h às 14h30 e das 18h às 21h.

Com a quarentena imposta pela pandemia da Covid-19, o atendimento presencial do Casa Bela foi suspenso em março. “Essas cidades vizinhas são conurbadas e seus moradores trabalham ou têm alguma ligação com Holambra. Grande parte já é nosso cliente há décadas e, por isso, ampliamos o raio de entrega para poder atendê-los”, diz o chef Pablo Schoenmaker.

Sobre o serviço

Localizado no boulevard da Rua Dória Vasconcelos, no Centro de Holambra, o restaurante já tinha em seus planos para 2020 a instauração do sistema de delivery. Com a decretação da quarentena para a contenção da contaminação pelo novo coronavírus, o serviço foi antecipado.

“O serviço de entregas já era uma demanda dos clientes e acabou sendo antecipado para que as pessoas possam ser atendidas em suas casas. Muito embora não tenha sido identificado nenhum caso de contração do vírus pela ingestão de alimentos, nós elevamos ainda mais os procedimentos de higiene e estamos seguindo todos os protocolos sugeridos para o setor de alimentação”, explica Pablo Schoenmaker.

Cardápio

As opções do cardápio delivery incluem massas, carnes, aves, peixes e saladas e receitas típicas holandesas. Entre as novidades, estão pratos leves e convencionais a preços acessíveis, como o frango grelhado com arroz com duas opções de acompanhamento – feijão e fritas ou creme de milho (R$ 32,00). Para quem preferir peixes, as opções são a tilápia grelhada (com arroz e legumes ao alho e óleo) ou servida em iscas (com arroz, feijão e molho tártaro) e o salmão grelhado ao molho curry (R$ 36,90 cada). Novas receitas à base de filé-mignon e picanha também estão disponíveis, bem como as massas (penne, espaguete ou talharim). Os preços variam de R$ 26,00 a R$ 36,90.

A opção por marmitex atende apenas para os moradores de Holambra. São três opções de carnes que variam diariamente: bovina, de ave ou suína/peixe (estas últimas são oferecidas em datas alternadas), pelo preço de R$ 15,00. As tortas tradicionais do Casa Bela são opções para sobremesa e custam R$ 9,00.

Lojas do Grupo Casa Bela

O Grupo Casa Bela é formado, além do restaurante, pelas lojas Casa Bela Decorações, Casa Bela Modas e Holambra By Designers. As três lojas suspenderam temporariamente o atendimento presencial, respeitando as determinações das autoridades municipal e estadual.