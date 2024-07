RESTAURO DA CENTENÁRIA ESTENDE A MÃO PARA VOCÊ!

A Comissão PRÓ RESTAURO bate à sua porta a fim de pedir ajuda para a continuidade deste trabalho de salvamento do mais importante patrimônio histórico de Jaguariúna. Todos podem conhecer e acompanhar o projeto de alto padrão do Restauro, isto é, o trabalho que está sendo realizado. Esta comissão convida o cidadão a entrar no site: “restauromatrizcentenaria” pelo Instagran e/ou Facebook. Já atingimos centenas de seguidores e a publicação com 3036 visualizações nas páginas. O doutor em restauro, supervisor do projeto, é o Prof. Marcos Tognon (UNICAMP). Do arquiteto e urbanista Prof. Valdemir Lúcio Rosa é a firma especializada “VLR Patrimônio e Restauro, que foi contratada para a respectiva Arte.

Trabalho realizado: recuperação do extradorso do forro. Para raios e dreno: houve a escavação de valas externas de até 0,80 cm de fundo para aterramento de cabos dispersores e conduto drenando umidade junto aos alicerces da Matriz. Foram cobertos com pedra brita, mangueira corrugada, pedras e concreto. Telhado: para o restauro das telhas metálicas instalar-se-á uma linha de vida com grossas cordas por onde deslizarão os restauradores. Para raios e sistema elétrico com a Base Energia do engenheiro eletricista Prof. Renato M. Castilho. Os munícipes estão conscientizando-se de que estão a salvar um Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico no Estilo Gótico e Barroco Alemão de 1894, marco da fundação de Jaguariúna.

Comissão: Somos só três cidadãos: Galvão de Queiroz (GALMAQ, Móveis para Escritório- (19) 9-9614-3242-) Therezinha C. Marion (Bazar São Judas Tadeu (19) 9-9792-3571) e Tomaz A. Pires (Casa da Memória Pe. Gomes (19) 9-9720-2239) que têm saído a campo para angariar fundos para a manutenção do restauro. A comissão aguarda adesão de toda a sociedade civil, Famílias, Comércio e Empresas e dos Poderes Públicos. Em geral. Já há algumas pessoas e algum comerciante depositando contribuição mensal, de acordo com suas possibilidades. Como contribuir? 1-Depositando na conta bancária específica no Banco do Brasil, agência 2.200-4, conta nº 11.739-0, 2- Fazendo PIX restauromarcozero@hotmail.com ; 3- Colaboradores entregam pessoalmente sua ajuda para esta causa aos membros da Comissão, 4- Há um cofre com cartaz na Matriz Nova recebendo esmolas.

O Projeto já recebeu a doação de joia e artesanatos finos em crochê. Precisa-se de equipes de voluntários para planejar, organizar, dividir ações beneficentes: almoço, jantar dançante no Hotel Jaguari,, Lanches de Boteco, Sorteios Beneficentes. Aguardamos adesões de voluntários que nos deixem seus telefones para uma Reunião de Planejamento, Organização e Execução. Necessitamos entrada junto aos Departamentos Culturais das Grandes Empresas deste Parque Industrial. Deem-nos suas mãos, precisamos levantar uma soma de R$1.100.000,00. Iniciamos com economia acumulada de sete anos de R$ 300.000,00. Faltam-nos R$ 800.000.00. É chegado o necessário momento deste Santo Povo racionalizar, durante este restauro, a contribuição para com obras em outras cidades para cuidar daquela exclusiva de nossa história, memória e identidade.

Só durante este evento, seria possível priorizar doação mensal dentro de sua possibilidade de oferta? Você deixaria que esta obra parasse por falta de contribuição sua? R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 50,00, R$ 20,00 por mês, lhe faria falta durante os meses de restauro? Ou esmolas semanais no cofre de Padre Gomes na Matriz Nova? Pela Constituição Brasileira a preservação de um bem de interesse coletivo é responsabilidade de todos. Prezado cidadão, você seria capaz de alguma doação em dinheiro, em trabalho, em divulgação? Ou você deixaria tal Patrimônio perder-se?

Tomaz de Aquino Pires