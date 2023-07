Restituição do IR: Receita abre hoje consulta ao 3º lote

Cerca de 5,6 milhões de contribuintes serão contemplados com o pagamento, no dia 31 de julho

Está aberta a consulta ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda, desde às 10 horas dessa segunda-feira (24). O valor total chega a R$7,5 Bilhões e contemplará 5,6 milhões de contribuintes no dia 31 de julho.

Para consultar, é preciso acessar o site da Receita, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

O valor será creditado na conta ou na chave Pix do CPF informado na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, poderá verificar por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) se há alguma pendência e tirar o extrato da declaração.

Em 2023, a Receita recebeu 41,15 milhões de declarações. Destes, 60% têm direito à restituição. No pagamento do 3º lote liberado neste dia 24 de junho estão: contribuintes que optaram pela versão pré-preenchida ou por recebimento via Pix, contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março, idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Os próximos lotes estão programados para os dias 31 de agosto e 29 de setembro. “O valor que não é resgatado, fica no Banco do Brasil por um ano e o contribuinte pode solicitar o reagendamento do seu crédito, caso não o tenha resgatada na data indicada anteriormente. Após esse período de um ano, a rede bancária devolve o dinheiro para o Fisco e, a partir daí, a requisição só poderá ser realizada por meio do e-CAC, no site da Receita”, esclarece Jeferson Almeida, coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Uniderp.

