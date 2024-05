Resultados da Escolha da Corte da Festa de Peão de Santo Antônio de Posse Anulados após 5 Dias do Evento

Na última quinta-feira, dia 2 de maio, a Feira da Lua em Santo Antônio de Posse foi palco de um dos eventos mais aguardados do município: a escolha da corte da festa de peão. Organizado pela Comissão da Festa e pela Secretaria de Desenvolvimento Social local, o concurso prometia glamour e tradição, mas acabou em uma reviravolta surpreendente.

Após uma espera de cinco dias desde a realização do evento, na noite de ontem, 7 de maio, a comissão organizadora divulgou um comunicado em suas redes sociais que devido a uma falha no sistema de contabilização dos votos os resultados do concurso foram oficialmente anulados.

Esse atraso de cinco dias para identificar o problema com o sistema de contagem de votos gerou intensa especulação entre os moradores locais.

Diante desse cenário, a comissão organizadora anunciou que um novo concurso será realizado na próxima sexta-feira, dia 10 de maio. No entanto, o local para a nova votação ainda não foi divulgado.

Enquanto o novo concurso começa a ser preparados, os habitantes de Santo Antônio de Posse aguardam ansiosamente por detalhes desse novo evento.