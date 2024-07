Resultados das Quartas de Final do 24º Campeonato Amador de Futsal de Santo Antônio de Posse

As quartas de final do 24º Campeonato Amador de Futsal de Santo Antônio de Posse foram emocionantes, com jogos acirrados e muita disputa em quadra. As rodadas aconteceram na segunda-feira, 22 de julho, e terça-feira, 23 de julho, no Ginásio Municipal.

Jogos de Segunda-feira, 22 de Julho

Furacão 2 x 1 Função

O primeiro jogo da rodada foi equilibrado, com o Furacão conseguindo uma vitória suada sobre o Função. Ambas as equipes mostraram muita garra e determinação, mas o Furacão conseguiu se sobressair com um gol decisivo.

Bang Bang 4 x 2 Lentus

Em um jogo difícil, o Bang Bang garantiu a vitória sobre o Lentus. A equipe do Bang Bang mostrou eficiência no ataque e conseguiu superar a defesa adversária, marcando quatro gols e garantindo sua vaga nas semifinais.

Jogos de Terça-feira, 23 de Julho

Tamo Unido 8 x 4 Palermo

O Tamo Unido demonstrou sua superioridade em quadra ao vencer o Palermo por um placar elástico. Com uma performance ofensiva impressionante, a equipe marcou oito gols e se classificou para as semifinais com autoridade.

Itaposse 6 x 2 Fut Quinta

O Itaposse também mostrou sua força ao vencer o Fut Quinta por 6 a 2. A equipe controlou o jogo do início ao fim, garantindo sua vaga nas semifinais com uma exibição sólida e consistente.

Com esses resultados, as semifinais do campeonato estão definidas e prometem ser ainda mais emocionantes. Os confrontos acontecerão na sexta-feira, 26 de julho, no Ginásio Municipal.

Programação das Semifinais

19:00 – Furacão x Itaposse

19:50 – Bang Bang x Tamo Unido

Preparem-se para mais uma rodada de grandes jogos e muita emoção no 24º Campeonato Amador de Futsal de Santo Antônio de Posse! Venha torcer e apoiar sua equipe favorita.