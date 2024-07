Reta Final do XX Torneio da Amizade de Voleibol Master Internacional em Holambra

A paixão pelo voleibol está em alta em Holambra, onde o XX Torneio da Amizade de Voleibol Master Internacional está chegando ao fim. Este evento, que tem atraído amantes do voleibol de todas as partes, promete um encerramento emocionante amanhã, 9 de julho. Hoje, no entanto, ainda há muitos jogos que irão definir os campeões desta edição, com atletas determinadas a mostrar toda a sua garra e habilidade.

Convidamos todos os fãs do esporte a fazer parte desta torcida vibrante e prestigiar as partidas que estão acontecendo no Ginásio Municipal de Esportes em Holambra. Confira abaixo os horários dos jogos:

Horários dos Jogos – 8 e 9 de Julho

Não perca a oportunidade de assistir a esses confrontos cheios de energia e determinação. Venha torcer e celebrar o espírito esportivo que faz do voleibol um esporte tão apaixonante. Nos vemos no ginásio!