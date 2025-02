RETIRADA DAS FANTASIAS DO BLOCO DA TERCEIRA IDADE SERÁ NESTA SEGUNDA

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna irá entregar as fantasias do Bloco da Terceira Idade “Sem Pecado e Sem Juízo” nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. O bloco irá desfilar no Carnaval de Jaguariúna.

No total, são 62 foliões acima de 60 anos inscritos. Além de integrarem o bloco carnavalesco, eles também participam de várias ações do Município voltadas à melhor idade, como o Baile da Terceira Idade e atividades esportivas e assistenciais.

Segundo o Fundo Social, a confecção de todas as fantasias que serão usadas pelos foliões está sendo realizada pelo Fundo. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social é parceira do Fundo Social nessa iniciativa.

“Preparamos cada fantasia com muito carinho para que eles possam aproveitar o Carnaval com toda a animação que merecem”, destacou Bernadete Hilário, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna.