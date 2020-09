Retornam as aulas presenciais na Unifeob

Cursos das áreas de Saúde e Agrárias recebem quantidade reduzida de estudantes durante fase de transição

Desde o dia 21 de setembro, a Unifeob recebe quantidade reduzida de estudantes em sua estrutura física. Essa é a primeira fase da retomada gradual das atividades presenciais, que segue rigorosamente o Protocolo Sanitário e de Biossegurança elaborado pelo Comitê Emergencial Multidisciplinar, composto por especialistas da instituição, parte do Plano de Retomada das Atividades Acadêmicas, e o Plano SP, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo. “Por enquanto, estamos promovendo um retorno gradual de até 9% dos estudantes matriculados”, afirma a coordenadora de Operações Acadêmicas, Michele Colla.

Cada coordenador de curso deve informar os cronogramas de atividades planejadas para o período e adotar rodízios adequados para cada turma, curso ou unidade de estudo. “Nós iniciamos o escalonamento com os cursos com mais atividades práticas e de laboratório: Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Química, Nutrição e Pós-Graduações”, relata Michele. “Há também uma priorização para os estudantes com previsão de formatura para este ano”.

Plataformas digitais

Enquanto a situação de pandemia perdurar, as atividades presenciais continuarão a ser veiculadas de forma síncrona. “Faremos isso para conectar quem está nos campi com estudantes que acompanham o conteúdo de seus lares. Queremos garantir que todos tenham acesso e possam participar das atividades acadêmicas enquanto as medidas de segurança forem necessárias”, assegura Michele. “Acima de tudo, zelamos pela saúde de nossos estudantes”.

Para isso, a Unifeob fez um investimento massivo em tecnologia nos últimos tempos. Destaque mundial pelo Google em transformação digital, o Centro Universitário Unifeob pretende ampliar ainda mais esses mecanismos a partir de agora. Todas as ações são resultado de um preparo iniciado em 2012, com a reformulação do Projeto Pedagógico Institucional, que colocou o estudante como protagonista do processo de aprendizado. Outros fatores essenciais foram as parcerias com as multinacionais Google, Microsoft e Amazon e a gigantesca estrutura de Tecnologia da Informação (TI) da instituição.

Treinamento

Em agosto, os mais de 450 docentes e colaboradores da Unifeob foram instruídos sobre todos os detalhes do Protocolo Sanitário e de Biossegurança. A iniciativa foi do Comitê Emergencial Multidisciplinar, responsável pelas diretrizes relacionadas à pandemia de Covid-19, com organização da área de Gente & Gestão.

Vestibular de Bolsas

A Unifeob está com data marcada para o próximo Vestibular de Bolsas. O processo seletivo poderá ser realizado on-line ou presencialmente, no Campus Mantiqueira, em 18 de outubro, às 9h. Essa é a melhor oportunidade para ingressar no ensino superior com bolsas de até 100% em todos os cursos presenciais. Para se inscrever, basta acessar: vestibular.unifeob.edu.br.