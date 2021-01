Retrospectiva 2020 ETECs e FATECs: confira os fatos que viraram notícia

No ano em que o mundo lutou contra a Covid-19, o Centro Paula Souza (CPS) também enfrentou um de seus maiores desafios e se prepara para encerrar 2020 com a certeza de que a solidariedade e a força do trabalho em equipe são fundamentais para superar qualquer crise. As Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo tiveram de se reinventar para continuar suas atividades e colocaram em prática, em curto espaço de tempo, um plano de aulas remotas em ambiente virtual.

Com o empenho dos professores, gestores, supervisores e servidores administrativos, em um mês, foram criadas quase 100 mil salas de aula online e o índice de aprovação do formato chegou a 85% dos alunos. O CPS manteve as atividades, abriu outras turmas e lançou novos cursos. Os processos seletivos também foram adaptados, com um novo modelo de avaliação de histórico escolar sem a realização de provas presenciais.

As Etecs e Fatecs mais uma vez se destacaram em avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), além de conquistas de medalhas de conhecimento e participações em feiras tecnológicas, desafios e hackatons.

A rede de solidariedade formada por várias unidades de todo o Estado permitiu a produção de milhares de máscaras, toucas, álcool em gel e material de limpeza, doados a hospitais, casas de repouso e entidades sociais. Estudantes de Enfermagem mobilizaram-se para vacinar idosos e jovens de várias localidades arrecadaram computadores e celulares para estudantes de baixa renda.