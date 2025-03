Reunião da Copa Itapira de Futsal Adulto será no dia 18

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) agendou para terça-feira (18) a reunião da Copa Itapira de Futsal Adulto. O encontro será às 19h00, na sede da SEL, à Rua Major David Pereira, nº 399, no Centro. Estão convidadas as equipes que participaram da competição em 2024 e demais interessadas.

No ano passado 13 times disputaram a Copa Itapira de Futsal na categoria adulto. O Grupo I foi composto por Ajax, Expresso Pavilhão, Good Jésus A, Itamaracá, Liverpool, Red Bull e River Plate. Já o Grupo II teve Anarkia, Botafogo, Good Jésus B, Leões, Os D Menor e Pavilhão.

Na final, o River fez 3 a 1 sobre o Ajax e, com 100% de aproveitamento, foi o grande campeão da edição 2024. Na reunião deste ano os times receberão a ficha de confirmação de participação e serão definidas as diretrizes do torneio.