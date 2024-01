Reunião define como será a segurança e as alterações de trânsito para o Carnaval em Pedreira

O Prefeito Fábio Polidoro recebeu na manhã da sexta-feira, 19 de janeiro, em seu Gabinete no Paço Municipal, os comandantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, além dos secretários de Turismo e Divulgação Alessandro Luiz de Godoy (Mole), de Segurança e Cidadania Dr. Licurgo Nunes Costa, de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, e de representantes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para definir como serão realizadas a Segurança e as alterações de Trânsito durante os dias do Carnaval em Pedreira.

Segundo informou o Secretário de Segurança e Cidadania Dr. Licurgo Nunes Costa, durante a reunião foi definido como será o modelo de trabalho de cada equipe, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, estarão atuando com viaturas extras para a segurança do Carnaval.

Para o Tenente Renzo, comandante do Corpo de Bombeiros de Pedreira, o encontro foi muito efetivo, e garantirá toda a segurança para os participantes da festa. “Vamos fazer um evento bonito para a sociedade”, ressaltou.

O comandante da Polícia Militar de Pedreira, Sargento Martone, enfatizou que será reforçado o policiamento na festa do Carnaval, utilizando viaturas a mais para a segurança de todos.

Alessandro Luiz de Godoy (Mole), Secretário de Turismo e Divulgação, destacou que atendendo solicitação do Prefeito Fábio, o Carnaval de Pedreira será mais uma vez voltado para a família pedreirense. “Pais, filhos, avós, tios, primos, todos estão convidados para a belíssima festa que estaremos apresentando no Calçadão da Antônio Pedreira”, concluiu o Secretário Mole.

Representando o Secretário de Cultura e Economia Criativa Sérgio de Santi, o servidor João Paulo Nascimento, destacou que a Banda da Corporação Musical Santana estará animando as noites e matinês do Carnaval em Pedreira. “Teremos ainda o desfile de Blocos, a participação de Academias de Dança, DJ e a apresentação da Bateria Show”, concluiu.

O Prefeito Fábio Polidoro lembrou ainda que mais uma vez a “Carreta da Alegria” estará realizando passeios gratuitamente. “São várias atrações para a família pedreirense, teremos algumas alterações no trânsito, mais estamos trabalhando para garantir a segurança de todos os foliões. Convidamos a população de Pedreira e das cidades do Circuito das Águas para participarem do nosso Carnaval 2024”, enfatizou o Prefeito Fábio Polidoro.