REUNIÃO DO CONSELHO TUTELAR E REDE PROTETIVA DE JAGUARIÚNA DISCUTE ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

O Conselho Tutelar de Jaguariúna promoveu nesta terça-feira, dia 21 de maio, uma reunião com a Rede Protetiva do Município no auditório do Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT). O encontro contou com a participação de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social (CREAS e CRAS), além do PAT.

Essas reuniões, que ocorrem mensalmente, têm como principal objetivo fomentar o diálogo entre os diversos profissionais envolvidos no atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias. A partir dessas discussões, são elaboradas ações necessárias e definidas estratégias para alcançar a proteção integral desses jovens.

Durante o encontro desta terça-feira, foram colocados em pauta casos de maior complexidade, exigindo um esforço conjunto e a expertise de todos os setores representados.

A Rede Protetiva de Jaguariúna continua comprometida em criar um ambiente seguro e acolhedor para crianças e adolescentes, demonstrando que a cooperação intersetorial é vital para enfrentar os desafios e promover o bem-estar das futuras gerações.