Reunião na Câmara discute necessidade de maior fiscalização no enfrentamento ao problema da perturbação da ordem e do sossego no município

A convite da vereadora Cidinha Gagliardi (PSDB), as autoridades responsáveis pela segurança pública no município se reuniram na Câmara no último dia 28 de abril para discutir o tema da perturbação da ordem pública e do sossego, assunto que de forma recorrente mobiliza as forças policiais devido à frequência com que são acionadas para o atendimento a chamadas e ocorrências dessa natureza por toda a cidade, especialmente aos finais de semana.

A vereadora pretende em breve convocar uma audiência pública sobre o tema e antes quis ouvir os representantes das Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal e assessores do Poder Executivo a fim de entender a situação geral no município, como tem sido realizada a fiscalização, o combate e as eventuais punições aos infratores, e se existe a necessidade de um aprimoramento da legislação municipal em relação ao Código de Posturas no que se refere à manutenção da ordem e do sossego público.