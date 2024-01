Revisão de legislação de Obras e Uso do Solo será discutida em Audiência Pública na próxima terça

A Prefeitura de Holambra realiza na terça-feira, dia 6 de fevereiro, audiência pública para apresentação e discussão das propostas de alteração da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e do Código Municipal de Obras e Edificações. A reunião acontece das 18h às 21h no plenárioda Câmara Municipal, na Rua Dr. Jorge Latour, 152, no Centro.

A documentação que compõe os projetos está disponível para consulta, sugestões e questionamentos desde 8 de janeiro no Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços.

De acordo com a diretora municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural, Yessika Eltink Cahen, a audiência é uma ferramenta de participação popular e de transparência dos serviços que permite o aperfeiçoamento das propostas a partir do diálogo com os moradores. Ela será aberta a toda a população interessada.