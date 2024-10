Revitalização do reservatório “Prefeito Luiz Franklin Silva” é concluída

As obras de revitalização do reservatório e EEAT (Estação Elevatória de Água Tratada) denominado “Prefeito Luiz Franklin Silva”, no Tucura, foi concluído. O trabalho garante a preservação e segurança da estrutura que tem capacidade para armazenar 1.100.000 litros de água potável, destinada a abastecer toda a Zona Norte do município.

Na área externa foi executado o fechamento de todo o perímetro com alvenaria e gradil metálico visando evitar as invasões recorrentes que aconteciam no local, além de pintura, nova iluminação e paisagismo. Na parte interna o trabalho foi para corrigir rachaduras e desgastes na pintura e no revestimento, decorrentes da ação do tempo e umidade. Anterior à revitalização, o local passou pela troca do material impermeabilizante nas paredes das duas células onde a água fica armazenada.