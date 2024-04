Reviva os Melhores Momentos: Explore Nossa Galeria de Fotos do “Encontro de Gerações” na Red Eventos

Na noite de 6 de abril, a Red Eventos se tornou o epicentro de um verdadeiro espetáculo musical que celebrou o melhor do sertanejo raiz. “Encontro de Gerações” reuniu uma constelação de talentos que encantaram o público com suas vozes autênticas e suas performances envolventes.

O evento teve início com uma apresentação emocionante de Moysés Rico, cuja voz marcante e repertório repleto de clássicos conquistaram os corações dos presentes. Seguindo-se a ele, a dupla Day & Lara trouxe uma jovialidade irresistível ao palco, combinando harmonias vocais impecáveis com músicas que refletem as nuances da vida contemporânea.

No ápice da noite, foi a vez de Mato Grosso & Mathias assumirem o comando, fechando a noite com chave de ouro. Com décadas de experiência e um legado que atravessa gerações, a dupla entregou um show memorável, repleto de nostalgia e emoção, transportando o público para uma jornada através dos grandes clássicos do sertanejo.

Para aqueles que desejam reviver os melhores momentos desse espetáculo único, convidamos você a explorar nossa galeria de fotos e vídeos exclusivos. Testemunhe a magia do “Encontro de Gerações” e embarque em uma viagem pela tradição e pela autenticidade da música sertaneja.

Fotos: Milica Fotografia

Veja as fotos AQUI