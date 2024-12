Ricardo Cortez Anuncia Primeira Equipe de Governo em Santo Antônio de Posse

Nessa sexta-feira (27), o prefeito eleito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez (MDB), revelou os nomes que irão compor o primeiro escalão de sua administração, que terá início em 1º de janeiro de 2025. Os anúncios incluem mudanças significativas, com exceção da Secretaria de Saúde, que permanece sob o mesmo comando. Cortez foi eleito com 55,69% dos votos no pleito municipal, e sua equipe reflete uma renovação estratégica para o próximo mandato.

Confira os nomes anunciados:

Governo: Cristiano Vicençotti

Saúde: Paulo José Rodrigues de Souza (mantido no cargo)

Educação: Maracy Cristina Pavanello de Souza

Planejamento: Ronaldo Ferreira

Finanças: João Longhi

Segurança Pública: Marco Antônio Franco da Silva

Serviços Públicos: Danilo Linares

Saneamento: Leonor Niero

Assistência Social: Silvana Pinck Cortez

A população agora aguarda com grande expectativa os próximos passos da nova administração, especialmente no que diz respeito aos projetos de cada secretaria e às soluções para problemas enfrentados no dia a dia. O planejamento estratégico de cada pasta será fundamental para atender a essas expectativas e estabelecer um canal direto com os moradores, fortalecendo a confiança na gestão.